Этот контент был опубликован 27 сентября 2019 г. 20:41

Вашингтон. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс пообещал новый раунд санкций, направленных против Венесуэлы и связанных с Кубой, сообщает издание Washington Free Beacon.

"Следующий раунд санкций, более чем вероятно, будет сосредоточен на все более провокационного участия Кубы в укреплении (власти - ИФ) Мадуро, которая незаконно транспортировала тысячи баррелей венесуэльской нефти в Гавану, нарушая международные санкции", - цитирует издание слова Абрамса.

В разговоре с изданием "на полях" Генассамблеи ООН в Нью-Йорке на этой неделе, Абрамс отметил, что президент Венесуэлы Николас Мадуро "сталкивается с большим, чем когда-либо давлением, поскольку Соединенные Штаты усиливают санкционный режим и работают лидерами стран Европы и Латинской Америки, над продолжением давления на режим Мадуро, который Соединенные Штаты считают незаконным".

"Минфин объявил о некоторых санкциях на этой неделе, и вы увидите, что это будет продолжаться. Некоторые санкции больше нацелены на Кубу и на попытки предотвратить доставку в Кубу порядка 80 тыс. баррелей в день", - сказал он.

Ранее в сентябре Абрамс заявил, что в Вашингтоне не исключают возможностей введения санкций в отношении российской компании "Роснефть" из-за увеличения торговли нефтью из Венесуэлы.

Как сообщала сама "Роснефть" в своем отчете, в I полугодии 2019 года компания более чем в 2 раза увеличила закупки нефти на международном рынке (до 109,7 млн баррелей), в том числе из-за поставок из Венесуэлы в счет ранее выданных предоплат.

Ранее "Роснефть" поясняла, что поставки в рамках предоплаченных (до ведения санкций) контрактов не нарушают санкционный режим и разрешены американскими властями.

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