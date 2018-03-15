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Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Один человек погиб, еще шестеро получили травмы в четверг в результате обрушения пешеходного моста на территории кампуса Международного университета Флориды в городе Майами, сообщает американский телеканал "Фокс-ньюс".

По имеющимся данным, недавно построенный пешеходный мост обрушился, под его обломками оказались погребенными несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

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