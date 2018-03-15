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Этот контент был опубликован 15 марта 2018 г. 19:38 15.03.2018 - 19:38

Вашингтон. 15 марта. ИНТЕРФАКС - Не менее шести человек получили травмы в результате обрушения пешеходного моста на территории кампуса Международного университета Флориды в столице штата, городе Майами, сообщает американский телеканал Си-Би-Эс со ссылкой на спасателей, находящихся на месте происшествия.

Представители властей в эфире телеканала Эн-Би-Си сообщили, о "нескольких погибших". Никакой дополнительной информации о жертвах пока не поступало.

По имеющимся данным, недавно построенный пешеходный мост обрушился, под его обломками оказались погребенными несколько автомобилей и неопределенное пока число людей. Сейчас идет разбор завала.

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