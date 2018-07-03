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Этот контент был опубликован 3 июля 2018 г. 11:06 03.07.2018 - 11:06

Вашингтон. 3 июля. ИНТЕРФАКС - В администрации президента США Дональда Трампа обсуждают возможность включения иранского Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических группировок, сообщает Си-Эн-Эн со ссылкой на неназванных американских официальных лиц.

"Администрация Трампа обдумывает, вносить ли мощное иранское военное подразделение в список террористических группировок в качестве усилий по использованию всех возможных средств оказания давления на Тегеран", - говорится в сообщении на сайте телеканала.

Речь идет о внесении КСИР в перечень иностранных террористических организаций, который составляется госдепом США.

Си-Эн-Эн отмечает, что подобная мера в случае утверждения позволит Белому дому заморозить активы КСИР, ввести ограничения на въезд в США, а также расширить санкции в отношении Ирана.

Однако некоторые американские чиновники опасаются, что такие шаги могут создать дополнительный риск для американских военных объектов и военнослужащих за рубежом, а также для дипломатического персонала США.

"Некоторые предупреждают, что признание официального государственного формирования террористической группировкой, в частности группировки с такой силой, как КСИР, станет беспрецедентным событием и может подвергнуть дополнительному риску сотрудников американских дипломатических ведомств и военнослужащих", - отмечается в сообщении Си-Эн-Эн.

При этом, по словам действующих и бывших высокопоставленных официальных лиц США, обсуждение возможности признания КСИР террористической группировкой длится уже в течение нескольких месяцев, однако пока прийти к общему решению не удалось.

По информации источников телеканала, госсекретарь США Майк Помпео лично выступает в поддержку этой меры. Ранее глава американского внешнеполитического ведомства в интервью Си-Эн-Эн заявлял, что "конечная цель заключается в том, чтобы убедить Исламскую республику Иран быть нормальной страной". От комментариев относительно возможности введения новых санкций против Тегерана М.Помпео тогда отказался.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил о выходе из Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и восстановлении в полном объеме односторонних санкций в отношении Ирана.

Накануне генерал-майор КСИР Голям Али Рашид заявил, что ни одна угроза в отношении Исламской республики Иран не останется без ответа. Он указал на важность политического и социального единения, согласованность в действиях и поддержку политики Ирана в отношениях с США и призвал иранский народ проявлять бдительность и осознавать угрозы, исходящие от врага.

КСИР - элитное военное формирование, подчиняющееся непосредственно руководителю Ирана аятолле Али Хаменеи. Помимо выполнения чисто военных функций, КСИР имеет влияние и в других сферах. Так, многие бывшие военачальник этого корпуса стали заниматься политикой.

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