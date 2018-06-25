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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:23 25.06.2018 - 19:23

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - США призвали Россию положить конец военной эскалации на юго-западе Сирии.

"Сегодня РФ может положить конец военной эскалации в регионе, она разражается в тот момент, когда идет заседание. В Сирии режим Асада ведет наступательную операцию на юге. Мы видим, что идут воздушные, артиллерийские и ракетные обстрелы. Россия сама совершила воздушный облет за выходные в этой зоне", - сказал заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

По его словам, "прекращение огня (в юго-западной части Сирии -ИФ) является приверженностью президента Трампа и президента Путина".

"США сделают все для выполнения своей части этого обязательства. Ожидаем, что Россия выполнит и свою часть роли и положит конец огню", - подчеркнул он.

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