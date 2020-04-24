Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 17:14

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Число пациентов, скончавшихся от последствий заражения COVID-19 в США, достигло в пятницу 50 370 человек, сообщает сайт Worldometers, анализирующий данные о коронавирусе.

На страну, таким образом, приходится больше четверти от общего числа смертей от COVID-19 в мире.

В общей сложности коронавирус выявили у 889 391 жителей США. Это почти треть от всех зафиксированных случаев в мире.

Администрацию США нередко критикуют американские демократы, обвиняя в несвоевременной и несоразмерной реакции на эпидемию. Сами жители США также скорее склонны к тому, чтобы осуждать решения Белого дома по коронавирусу.

Так, в опросе NBC News и Wall Street Journal 19 апреля 52% респондентов заявили, что они не одобряют то, как президент США Дональд Трамп решает проблему коронавируса. 44%, напротив, одобряют его действия.

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