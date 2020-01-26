Этот контент был опубликован 26 января 2020 г. 21:26

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Вашингтон. 26 января. ИНТЕРФАКС - Завершивший карьеру легендарный американский баскетболист Коби Брайант погиб в результате крушения его личного вертолета, сообщает в воскресенье портал TMZ.

Телеканал NBC, в свою очередь, информирует, что власти американского города Калабасас подтвердили ему эту информацию.

Крушение произошло в Калифорнии. Погибли все пять человек, находившиеся на борту. Жены 41-летнего Брайанта и их детей в вертолете не было. Причина катастрофы пока не установлена.

Вслед за TMZ о гибели экс-баскетболиста стали сообщать и другие американские СМИ со ссылкой на собственные источники.

Действующие и бывшие игроки NBA в социальных сетях уже активно комментируют произошедшее, выражают соболезнования.

Брайант, считающийся одним из сильнейших баскетболистов всех времен, стал всемирно известен, выступая за команду Los Angeles Lakers. Он - пятикратный победитель NBA, обладатель многих рекордов. Свою карьеру он завершил в 2016 году.

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