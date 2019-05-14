Этот контент был опубликован 14 мая 2019 г. 11:27

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - Иран, согласно первоначальным оценкам, может нести ответственность за атаки на несколько судов у побережья ОАЭ, сообщает газета The Wall Street Journal со ссылкой на американское официальное лицо.

"Первоначальная оценка США показывает, что Иран, вероятно, стоит за атакой на два саудовских танкера и два других суда, которые были повреждены в минувшие выходные в Ормузском проливе ", - пишет издание.

Однако отмечается, что это лишь первоначальные предположения. Американский чиновник, сообщивший об предполагаемой роли Ирана в этих диверсиях, отказался предоставить какие-либо доказательства или сведения, на основе которых были сделаны такие выводы.

Газета пишет, что если информация об ответственности Ирана за эти атаки подтвердится, то это приведет к дальнейшему росту военной напряженности в Персидском заливе.

Между тем, собеседник агентства Associated Press в Вашингтоне, знакомый с этой темой, отметил, что, вероятно, организаторами диверсии мог быть как Иран, так и его союзники. По его словам, они могли использовать взрывные устройства, чтобы попытаться пробить пробоины в корпусах танкеров.

При этом, ни газета, ни агентство не поясняют, каким образом США пришли к такому выводу. Associated Press подчеркивает, что его источник в американской администрации не предоставил доказательств, подкрепляющих версию о возможной причастности Ирана к произошедшему.

В воскресенье ливанские СМИ сообщали о взрывах и пожарах на танкерах в порту Фуджейры в ОАЭ, но управление порта и власти эмирата опровергали эту информацию.

Позднее МИД ОАЭ сообщил о "вредительских актах", зафиксированных в отношении четырех судов вблизи территориальных вод ОАЭ. В то же время, внешнеполитическое ведомство ОАЭ заявило, что в результате инцидента нет пострадавших или погибших, разлива нефти не произошло.

Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Еще два танкера принадлежат Саудовской Аравии.

На фоне этих событий США опубликовали предупреждение для судов о том, что "Иран или его марионетки" могут попытаться повлиять на навигацию коммерческих и военных судов в регионе.

Отношения между США и Ираном в последнее время обострились. На фоне американских угроз в адрес Ирана Пентагон в среду перебросил на авиабазу Эль-Удейд в Катаре два стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress. Иран на прошлой неделе заявил, что прекращает выполнение ряда обязательств в рамках соглашения 2015 года о ядерной программе.

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