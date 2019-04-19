Вашингтон. 19 апреля. ИНТЕРФАКС - Суд США приговорил к пожизненному заключению в тюрьме американскую семейную пару из Калифорнии, державшую в неволе 13 собственных детей в возрасте от двух до 29 лет, передает в пятницу телеканал NBC.

По данным канала, 57-летний Дэвид Турпин и 49-летняя Луиз Турпин ранее признали свою вину в 14 составах уголовных преступлений, в частности, в пытках, жестоком обращении с детьми, что поставило под угрозу их жизнь и здоровье.

На основании этого суд приговорил семейную пару к заключению в тюрьме до конца жизни.

Во время последнего судебного заседания выступили некоторые из детей подсудимых. Телеканал отмечает, что во время их выступления Д.Турпин и его супруга плакали.

"Моя жизнь была ужасной, но это сделало меня сильной", - сказала в суде одна из дочерей подсудимых.

В начале 2018 года в полицию поступил звонок от 17-летней пострадавшей, которая сбежала из дома, где родители удерживали ее и еще 12 братьев и сестер девушки. При этом они сильно пострадали от недоедания, а некоторые из них были прикованы к кроватям. Все пострадавшие были допрошены и затем направлены в близлежащие медицинские центры.

Полиция начала проведение расследования, в ходе которого выяснила ряд подробностей о жизни семьи. В частности, семейная пара одевала детей в одинаковую одежду, одинаково их стригла, а также всегда выстраивала их по возрасту. По словам матери Д.Турпина, семья ее сына "считалась уважаемой".

По словам соседей пары в Перрисе, семья ни с кем не поддерживала приятельские отношения, а при попытках людей заговорить с ними, Турпины делали вид, что не замечают этого. Школу дети Турпинов не посещали, родители самостоятельно занимались их обучением.

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