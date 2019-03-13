Вашингтон. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Суд в США приговорил бывшего руководителя предвыборной кампании президента Дональда Трампа Пола Манафорта в общей сложности к 7,5 годам тюремного заключения, сообщает в среду агентство Bloomberg.

Речь идет о наказании за преступления, выявленные командой спецпрокурора Роберта Мюллера.

П.Манафорту будут зачтены девять месяцев, в течение которых он уже находится под стражей.

В среду судья Эми Берман Джексон приговорила П.Манафорта более чем к 3,5 годам тюрьмы (43 месяца) за оказание давления на свидетелей и незаконную лоббистскую деятельность за рубежом. Также он должен выплатить почти $6 млн в качестве возмещения ущерба.

В ходе слушаний П.Манафорт заявил о раскаянии. Он сказал, что "уже начал меняться", и призвал судью проявить снисходительность.

"Я хочу вам сказать, что я сожалею о том, что совершил", - заявил он судье.

На прошлой неделе другой суд уже приговорил П.Манафорта к почти четырем годам заключения (47 месяцам) по обвинению в налоговых махинациях и банковском мошенничестве. Также П.Манафорт обязан выплатить $50 тыс. штрафа и еще $24 млн в качестве возмещения убытков.

Следствие в отношении деятельности П.Манафорта началось после того, как он стал фигурантом расследования команды Р.Мюллера, посвященного возможному сговору Д.Трампа с российскими властями во время предвыборной кампании 2016 года и предполагаемому вмешательству России в президентские выборы в США. При это все переданные в суд дела П.Манафорта отношения к этой теме не имеют.

Так, ему были предъявлены обвинения в банковских махинациях и уклонении от уплаты налогов на сумму более $30 млн, которые он отмывал через офшоры, в период работы лоббистом на украинскую Партию регионов и бывшего президента страны Виктора Януковича. Сторона обвинения настаивала на том, что в 2006 году доход П.Манафорта составлял миллионы долларов, которые он получал от правительства Украины и украинских олигархов. Деньги были направлены П.Манафорту для того, чтобы он поддерживал В.Януковича. После того, как В.Янукович в 2014 году покинул Украину, доход П.Манафорта резко упал, сообщала британская газета "Гардиан".

Команда спецпрокурора Р.Мюллера со своей стороны отмечала, что за время расследования П.Манафорт нарушал условия сделки со следствием и неоднократно давал ложные показания.

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