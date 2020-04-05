Этот контент был опубликован 6 апреля 2020 г. 1:37

Вашингтон. 6 апреля. ИНТЕРФАКС - Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что в стране было проведено 1,67 млн тестов на коронавирус.

Он также сообщил на брифинге, что администрация наращивает помощь наиболее страдающим от инфекции районам страны, в первую очередь - Нью-Йорку, штатам Нью-Джерси и Луизиана за счет поставок дополнительных аппаратов искусственной вентиляции легких, масок и других средств защиты.

По состоянию на 00:00 часов по московскому времени понедельника, число жертв коронавируса в США превысило 9,5 тыс., инфицированы более 335 тыс. человек.

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