Этот контент был опубликован 3 июня 2020 г. 5:48

Вашингтон. 3 июня. ИНТЕРФАКС - Национальная гвардия округа Колумбия проведет расследование по факту использования вертолетов для разгона толпы протестующих в Вашингтоне, сообщает The Hill со ссылкой на пресс-секретаря нацгвардии округа Брук Дэвис.

"Генерал-майор Уильям Джей Уокер, командующий Национальной гвардией округа Колумбия, инициировал расследование в отношении маневра на низкой высоте 1 июня, проведенного одним из наших авиационных средств", - заявила Дэвис.

"Мы отвечаем за безопасность наших граждан в округе и их право на безопасный и мирный протест", - подчеркнула она.

Поздно вечером в понедельник во время протестов в Вашингтоне были замечены вертолеты, которые медленно и низко пролетали и зависали над толпой, видимо, пытаясь таким образом разогнать протестующих.

Члены гвардии также были среди тех, кто разгонял толпы с площади Лафайет напротив Белого дома в понедельник вечером.

В последние дни в США не стихают акции протеста и беспорядки, спровоцированные гибелью по вине полиции афроамериканца во время ареста в Миннеаполисе.

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