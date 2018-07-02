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Этот контент был опубликован 2 июля 2018 г. 6:27 02.07.2018 - 06:27

Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах, сообщило министерство энергетики США. Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при минэнерго Соединенных Штатов, говорится в пресс-релизе, распространенным ведомством. В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit. Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада. Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям". 1гк бс Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер swissinfo.ch in russian subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс