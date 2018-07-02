В США провели первую серию испытаний новой ядерной бомбы - министерство энергетики
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Вашингтон. 2 июля. ИНТЕРФАКС - Первая серия испытаний новой управляемой ядерной бомбы B61-12 была проведена в Соединенных Штатах, сообщило министерство энергетики США.
Испытания проводились совместно ВВС США и Управлением национальной ядерной безопасности при минэнерго Соединенных Штатов, говорится в пресс-релизе, распространенным ведомством.
В испытаниях был задействован бомбардировщик B-2 Spirit.
Два испытания бомбы, не оснащенной ядерным зарядом, состоялись 9 июня на полигоне в штате Невада.
Представитель Управления национальной ядерной безопасности сообщил, что по итогам испытаний сделаны выводы о том, что "конструкция В61-12 соответствует системным требованиям".
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Интерфакс