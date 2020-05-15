Этот контент был опубликован 15 мая 2020 г. 10:52

Париж. 15 мая. ИНТЕРФАКС - Организаторы крупных спортивных соревнований в США прорабатывают планы возобновления сезонов, пишут в пятницу западные СМИ.

В воскресенье, 17 мая, свою деятельность возобновляет чемпионат американских автогонок NASCAR. В Дарлингтоне пройдет заезд, всех участников обязали носить маски и соблюдать дистанцию.

Возобновление сезона в гольфе ожидается в середине июня, но уже в эти выходные на поле для гольфа в Джуно-бич во Флориде состоится мероприятие с участием именитого профессионального гольфиста Рори Макилроя.

Теннисные турниры на американской территории пока отменены до июня, однако не исключено, что эти сроки будут продлены.

Глава промоутерской компании Top Rank Боб Арум в свою очередь планирует организовать бой, вероятно, среди боксёров в полусреднем весе, в Лас-Вегасе.

Американская баскетбольная ассоциация NBA также планирует возобновить этим летом деятельность, которая оказалась прервана из-за коронавируса в середине марта.

В хоккейной NHL рассматривают возможность проведения матчей в тех зонах, где зафиксирован относительно низкий уровень опасности распространения коронавирусом. Организаторы надеются, что сезон 2019-20 будет продолжен этим летом, однако игры будут проходить при пустых трибунах.

Ранее из-за пандемии коронавируса отменили и перенесли на более поздний срок многие спортивные соревнования, в том числе Олимпиаду-2020. Токийские Олимпийские игры должны были состояться летом этого года, однако они были перенесены на 2021 год.

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