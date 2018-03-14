В США прошли массовые демонстрации с призывами ужесточить контроль за оборотом огнестрельного оружия
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*** Ученики более 3 тыс. школ ушли с занятий в знак протеста против нынешних оружейных законов
Вашингтон. 14 марта. ИНТЕРФАКС - По всей территории США прошли массовые акции протеста против насилия с применением огнестрельного оружия, сообщил в среду американский телеканал Си-Эн-Эн.
Участники акции - в основном ученики средних образовательных учреждений - призывали американские власти ужесточить законы, контролирующие оборот огнестрельного оружия в стране.
В частности, они требуют ввести обязательные проверки для всех граждан, желающих приобрести огнестрельное оружие, и запретить продажу штурмовых винтовок в США.
Кроме того, протестующие считают необходимым принять закон, позволяющий судебным властям запрещать приобретение и ношение оружия гражданам, которые проявляют признаки неуравновешенного поведения.
По данным Си-Эн-Эн, участие в акции приняли ученики из более трех тысяч школ по всей стране, причем школьники ушли с занятий.
Демонстрации прошли в Вашингтоне и Нью-Йорке, где к протестующим присоединился губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо.
В эфире телеканала "Эй-Би-Си ньюс" появились кадры, на которых губернатор вместе с участниками акции лег на землю в знак протеста против насилия с применением огнестрельного оружия.
Э.Куомо и протестующие школьники скандировали: "Контроль над огнестрельным оружием сейчас", "хватит этого" и "защитите наших детей".
В США вопрос контроля за приобретением и владением огнестрельным оружием является одним из самых спорных. Традиционно представители Демократической партии выступают за более строгие законы в этой сфере, а республиканцы защищают права граждан на приобретение и владение огнестрельным оружием.
В минувшем феврале 17 человек стали жертвами стрельбы в школе города Парклэнд (штат Флорида). Стрельбу там открыл 19-летний Николас Круз - бывший студент этого учебного заведения, исключенный по дисциплинарным причинам.
ла аю ки
Интерфакс