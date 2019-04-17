Этот контент был опубликован 17 апреля 2019 г. 16:11

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Вашингтон. 17 апреля. ИНТЕРФАКС - Власти США разрешат подавать иски против иностранных компаний, которые работают на Кубе, используя конфискованную Гаваной у американцев собственность, заявил в среду глава госдепа Майк Помпео.

"Решение вступает в силу со 2 мая", - сказал он журналистам в госдепе.

В соответствии с этим решением власти США больше не будут приостанавливать действие закона, разрешающего подачу подобного рода исков.

Помощник госсекретаря США по делам в Западном полушарии Ким Брайер добавила, что решение Госдепа не предполагают исключений.

"Никаких исключений не будет", - сказала она в ответ на вопрос журналистов о том, предполагают ли ограничительные меры, вводимые администрацией США в отношении Кубы, исключения для каких-либо компаний, например, для юрлиц из США.

При этом она отметила, что большинству иностранных компаний из Европы, работающих на Кубе, не о чем беспокоиться.

"Я хочу подчеркнуть, что европейские компании, работающие на Кубе, могут не волноваться, если они не связаны с собственностью, украденной у американцев", - уточнила она.

Как сообщали ранее СМИ, речь идет о конфискованной в ходе кубинской революции 1959 года недвижимости. Вашингтон теперь возобновит действие закона Хелмса-Бёртона, приостановленного в 1996 году, когда его и принял конгресс США. Закон позволит людям, бежавшим с Кубы, подавать иски против иностранных компаний, которые используют конфискованную у них кубинскими властями собственность.

На протяжении 23 лет каждый американский президент отменял действие закона, так как он вызывал критику со стороны других стран, а его применение могло привести к огромному количеству исков американцев в отношении иностранных компаний, поясняют американские СМИ.

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