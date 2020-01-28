Этот контент был опубликован 28 января 2020 г. 19:49

Вашингтон. 28 января. ИНТЕРФАКС - В Белом доме рассматривают возможность ввести ограничения на поездки в Китай и из него, из-за распространения нового типа коронавируса, сообщает телеканал CNBC со ссылкой на источники.

Телеканал не уточняет, какие именно ограничения могут применить американские власти. По его данным, они могут коснуться перелетов из Китая и в него, а также затронуть работу аэропортов внутри США.

Окончательное решение пока не принято, отмечает телеканал. Встреча в Белом доме, на которой обсуждались возможные ограничения, прошла в понедельник.

Центры по контролю и профилактике заболеваний США, федеральное агентство Минздрава США, ранее уже рекомендовало американцам ограничить поездки в Китай. Сначала рекомендации касались только Уханя, где началось заболевание, теперь гражданам США не рекомендуется без необходимости посещать всю территорию Китая.

Госдепартамент США, в свою очередь, в понедельник сменил рекомендации для отправляющихся в Китай с "соблюдайте повышенную осторожность" до "пересмотрите возможность поездки". В провинцию Хубей, где числится больше всего заболевших, Госдеп ездить не рекомендует вовсе.

Вспышка пневмонии в китайском городе Ухань началась в середине декабря 2019 года, возбудителем стал ранее неизвестный коронавирус. По последним данным, в КНР им заразились свыше 4,6 тыс. человек, более 100 человек погибли. Кроме того, случаи заболевания зафиксированы в таких странах, как Таиланд, Австралия, Сингапур, Япония, США, Малайзия, Германии и Франция.

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