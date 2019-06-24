Вашингтон. 24 июня. ИНТЕРФАКС - Спецпредставитель США по Ирану Брайан Хук надеется, что участники саммита G20 в Осаке обсудят морскую безопасность в ближневосточном регионе.
"Я думаю, что G20 станет хорошим местом для дальнейших обсуждений по этой теме", - сказал Хук во время телефонного брифинга в понедельник.
Хук подчеркнул, что в последнее время в море в Ближневосточном регионе произошло "слишком много атак", и требуются новые инициативы, чтобы усилить безопасность на море.
"Там могла случиться морская катастрофа...из-за безрассудных провокаций Ирана на воде", - отметил Хук.
На прошлой неделе Корпус стражей исламской революции (КСИР) сообщил о сбитом в воздушном пространстве Ирана американском беспилотнике. Американская сторона сначала отрицала этот факт, но затем заявила, что сбитый беспилотник находился над Ормузским проливом, в международном воздушном пространстве.
13 июня два танкера в Оманском заливе вблизи Ормузского пролива подверглись нападению. Пострадавшие танкеры принадлежат японской и норвежской компаниям. Впоследствии оба судна благополучно прибыли к берегам ОАЭ.
МИД ОАЭ в мае сообщил о "вредительских актах" против четырех танкеров вблизи территориальных вод ОАЭ. Впоследствии стало известно, что одно из четырех пострадавших от нападения судов в Оманском заливе принадлежит ОАЭ, еще одно - Норвегии. Два других танкера принадлежат Саудовской Аравии.
В регионе высказывались мнения, что за этими происшествиями стоит Иран, однако в Тегеране отвергли эти обвинения.
США возложили ответственность за все эти инциденты на Иран.
1мм во