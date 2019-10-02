Этот контент был опубликован 2 октября 2019 г. 14:53

Вашингтон. 2 октября. ИНТЕРФАКС - Порядка 46% американцев высказались в поддержку процедуры импичмента президенту США Дональду Трампу, согласно совместному опросу издания Politico и компании Morning Consult.

Против идеи импичмента высказались 43% респондентов. Остальные респонденты затруднились ответить.

Начало процедуры поддерживают восемь из 10 сторонников демократов, таким образом, среди американцев, поддерживающих Демократическую партию США только 11% против процедур импичмента в отношении Трампа.

Среди тех, респондентов, кто поддерживает партию республиканцев, только 9% высказались за процедуру импичмента, 85% - против.

По данным газеты Politico, ранее на этой неделе 44% американцев, опрошенных специалистами из университета Монмута, высказались в поддержку процедуры импичмента, а 52% респондентов - против.

Как сообщали американские СМИ, Трамп 25 июля пытался в телефонной беседе убедить президента Украины в необходимости начать расследование в отношении Хантера Байдена - сына бывшего вице-президента Джо Байдена.

Сообщение об этом передал своему руководству сотрудник американской разведки. Оно по требованию конгрессменов было передано им для ознакомления. Это сообщение сотрудника разведки стало поводом для того, чтобы в среду спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси объявила о решении начать процедуру, цель которой - определить, есть ли основания для объявления импичмента Трампу.

Опрос проводился 27-30 сентября, в нем приняли участие почти 2,5 тыс. человек.

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