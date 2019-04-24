Этот контент был опубликован 24 апреля 2019 г. 20:29

Вашингтон. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Администрация США в среду ввела существенные исключения из действующего режима санкций в отношении иранского Корпуса стражей Исламской Революции (КСИР), передает агентство Associated Press.

Оно отмечает, что госсекретарь США Майк Помпео принял меры, благодаря которым сотрудники иностранных правительственных структур и компаний, работающие с КСИР и связанными с ним организациями, не попадают под запрет на въезд на американскую территорию.

Так, в одном из уведомлений, опубликованных в Федеральном реестре США, говорится, что санкции "не будут затрагивать министерства, департаменты, агентства или какое-либо объединение в иностранных правительствах", если только против них самих уже не действуют ограничительные меры.

Второе уведомление носит схожий характер, и в нем говорится, что санкции не будут касаться компаний, как частных, так и государственных, только на том основании, что они предоставляют материальную поддержку любой иностранной правительственной структуре, которая была внесена в список террористических организаций США.

М.Помпео имеет право в любой момент отозвать эти исключения.

В обоих уведомлениях не упоминается конкретно КСИР. Речь в ни х идет вообще об "иностранных правительственных структурах", внесенных в список террористических организаций. Однако на данный момент в этом списке - лишь одна такая структура - Корпус стражей Исламской Революции.

В сообщении агентства отмечается, что эти исключения из санкций никоим образом не касается ограничительных мер, которые напрямую затрагивают КСИР.

Associated Press напоминает, что, согласно американскому иммиграционному законодательству, любому иностранцу, оказывавшему материальную поддержку организации, которая находится в списке террористических в США, может быть запрещен въезд в США.

Агентство отмечает, что подобное ослабление мер, введенных против КСИР, может вызвать недовольство у многих членов конгресса.

По данным агентства, когда Вашингтон объявил о внесении КСИР в список террористических организаций в США, в дипломатической среде появились опасения, что дипломатам США придется отказаться от контактов с официальными лицами в тех странах, которые имеют связи с Ираном или КСИР. Среди таких стран агентство приводит в пример Ирак и Ливан, где КСИР активно поддерживает движение "Хезболла".

США внесли КСИР в список террористических организаций 16 апреля.

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