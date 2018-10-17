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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 17:55 17.10.2018 - 17:55

Стамбул. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Госсекретарь США Майк Помпео в среду заявил, что Вашингтон со всей серьезностью относится к ситуации с исчезновением в Стамбуле оппозиционного саудовского журналиста Джамаля Хашкаджи, сообщает агентство "Ассошиэйтед пресс".

По его данным, госсекретарь США после встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил журналистам, что ничего не слышал об аудиозаписи, на которой якобы есть доказательства убийства Дж.Хашкаджи. Согласно его словам, Р.Т.Эрдоган "дал ясно понять, что саудовская сторона сотрудничает с расследованием, проводимым Турцией, и что они намерены делиться информацией".

Он подчеркнул, что у США и Саудовской Аравии тесные связи, однако указал на то, что ни одна страна не должна совершать незаконные действия.

"Никто не будет защищать подобного рода деятельность. Им нужно просто сказать, что произошло", - сказал М.Помпео.

Накануне М.Помпео по поручению американского президента Дональда Трампа посетил Эр-Рияд, в среду он направился в Турцию.

Турецкие СМИ ранее сообщили, что в распоряжении местных журналистов есть аудиозапись допроса и пыток Дж.Хашкаджи в здании саудовского консульства.

Ранее американский канал Си-Эн-Эн со ссылкой на турецкий официальный источник сообщил, что тело журналиста Дж.Хашкаджи расчленили после убийства в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Согласно предположениям СМИ, журналиста жестоко пытали, после чего Дж.Хашкаджи был обезглавлен, а его тело расчленено. Отмечается, что на имеющейся аудиозаписи можно услышать голос генконсула Саудовской Аравии Мухаммада Утайби, принимавшего участие в допросе.

Также ранее американские СМИ сообщили, что в Эр-Рияде готовятся признать, что журналист был убит в саудовском консульстве в Стамбуле. При этом ответственность за гибель журналиста будет возложена на агентов саудовских спецслужб, не получивших разрешение властей на проведение данной операции. Также, по данным канала, Эр-Рияд сообщит, что смерть журналиста наступила "из-за того, что допрос пошел не по плану".

Журналист Дж.Хашкаджи, который работает обозревателем американской газеты "Вашингтон пост" и с 2017 года живет в США, пропал в Турции 2 октября после того, как вошел в здание генконсульства Саудовской Аравии в Стамбуле.

Согласно информации с камер наблюдения, Дж.Хашкаджи, выступавший с критикой властей Саудовской Аравии, не покидал здание генконсульства.

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