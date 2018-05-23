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Вашингтон. 23 мая. ИНТЕРФАКС - Американский писатель, обладатель многочисленных премий в области литературы Филип Рот скончался на 86-м году жизни, сообщает в среду газета "Нью-Йорк таймс".

По словам близкого друга семьи Джудит Турман, причиной смерти стала сердечная недостаточность. Писатель скончался в одной из медицинских клиник на Манхэттене.

Ф.Рот родился в 1933 году в городе Ньюарк в штате Нью-Джерси. Он стал лауреатом Пулитцеровской премии, премии Франца Кафки, Международной Букеровской, а также ряда других премий. Ф.Рот написал более 30 книг, в том числе - удостоенный Путитцероской премии роман "Американская пастораль", а также романы "Освобожденный Цукерман", "Наплевательство" и "Заговор против Америки".

Во многих произведениях Ф.Рота присутствовала тема еврейской жизни, а в романе "Заговор против Америки" писатель написал о приходе в США к власти нацистов. При этом сам Ф.Рот не был против того, чтобы его считали еврейско-американским писателем.

Свою писательскую карьеру он завершил в 2009 году, а в 2014 году он ответил на вопросу Би-би-си и, в частности, заявил, что это интервью станет его "последним появлением на любой сцене или где бы то ни было".

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Интерфакс