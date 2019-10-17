Этот контент был опубликован 17 октября 2019 г. 14:25

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Глава комитета по надзору и реформам палаты представителей США Элайджа Камммингс скончался в возрасте 68 лет, сообщают американские СМИ.

Представители конгрессмена-демократа пояснили, что причиной кончины стали осложнения, связанными с его давним заболеванием. В октябре Каммингс находился на лечении в больнице и не принимал участия в работе конгресса.

Каммингс, представлявший штат Мэриленд, был одним из членов конгресса, стоявших у истоков проводимого Палатой представителей расследования, цель которого - выяснить, есть ли основания объявлять импичмент президенту Дональду Трампу. Работу по этому вопросу ведут три комитета, в том числе, комитет, который возглавлял Каммингс. В частности, крайне активен глава комитета по разведке Адам Шифф.

Кроме того, Каммингс вел расследования и по другим вопросам, связанным с деятельностью Трампа, например - о работе в Белом доме родственников президента.

Сам Трамп не скрывал неприязни по отношению к афроамериканскому конгрессмену. Среди прочего, он критиковал его работу, отмечая бедственное положение округа, который Каммингс представлял в палате представителей. В этот округ входит часть города Балтимор, в котором, как отмечают СМИ, действительно накопилось немало проблем, а также - более благополучные пригороды. Президент называл этот округ "ужасом, который заполонили грызуны", и заверял, что "ни один человек не хотел бы там жить".

Каммингс добился избрания в конгресс США в 1996 году, считался сильным оратором.

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