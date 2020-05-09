Этот контент был опубликован 9 мая 2020 г. 17:09

Вашингтон. 9 мая. ИНТЕРФАКС - Певец и пианист Литтл Ричард скончался в субботу в Калифорнии возрасте 87 лет, сообщает американское телевидение.

О смерти певца журналистам сообщил его сын.

Литтл Ричард (настоящее имя - Ричард Уйэн Пенниман) родился в 1932 году в штате Джорджия. Всемирную известность он получил в 1950-х годах.

Считается, что Литтл Ричард стоял у истоков Рок-н-Ролла, благодаря исполнению таких хитов, как Tutti Frutti, Long Tall Sally, Lucille, Keep A-Knockin'.

Сам певец называл себя "архитектором рок-н-ролла". Его творчество оказало влияние на многие известные группы, в частности, на The Beatles.

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