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Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Солдат вооруженных сил США, будучи под воздействием наркотических веществ, угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии "Форд Пикетт" в штате Вирджиния, передает в среду телеканал "Фокс ньюс".

По его информации, в погоне за преступником, силы полиции проехали около 100 км, прежде чем арестовать его столице штата Ричмонде.

По данным правоохранительных органов, угонщиком оказался 29-летний Джошуа Филип Ябут. Отмечается, что бронетранспортер не был оснащен оружием.

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Интерфакс