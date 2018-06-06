В США солдат в наркотическом опьянении угнал с военной базы бронетранспортер
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Вашингтон. 6 июня. ИНТЕРФАКС - Солдат вооруженных сил США, будучи под воздействием наркотических веществ, угнал бронетранспортер с базы Национальной гвардии "Форд Пикетт" в штате Вирджиния, передает в среду телеканал "Фокс ньюс".
По его информации, в погоне за преступником, силы полиции проехали около 100 км, прежде чем арестовать его столице штата Ричмонде.
По данным правоохранительных органов, угонщиком оказался 29-летний Джошуа Филип Ябут. Отмечается, что бронетранспортер не был оснащен оружием.
1кю ар
Интерфакс