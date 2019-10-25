Этот контент был опубликован 25 октября 2019 г. 18:30

Вашингтон. 25 октября. ИНТЕРФАКС - США и Китай достигли прогресса в торговых переговорах и приблизились к тому, чтобы доработать некоторые пункты первой фазы торгового соглашения, сообщает в пятницу телеканал CNBC со ссылкой на торговое представительство США.

"Стороны близки к тому, чтобы доработать некоторые части соглашения", - говорится в сообщении торгпредства.

Ранее состоялись переговоры торгового представителя США Роберта Лайтхайзера и министра финансов США Стивена Мнучина с вице-премьером Госсовета КНР Лю Хэ.

В октябре президент США Дональд Трамп объявил о заключении сделки с КНР, которую он назвал первым этапом урегулирования торгового спора. Он сообщил, что, по условиям соглашения, Китай увеличит импорт американской сельхозпродукции на $40-50 млрд, не указав при этом, в течение какого срока это должно произойти.

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