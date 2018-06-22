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Этот контент был опубликован 22 июня 2018 г. 18:19 22.06.2018 - 18:19

Вашингтон. 22 июня. ИНТЕРФАКС - Суд отклонил ходатайство бывшего руководителя предвыборного штаба президента США Пола Манафорта о снятии с него обвинения в отмывании денег, пишет в пятницу американское издание "Хилл".

"Окружной судья Эйми Берман Джексон отклонила ходатайство, поданное в суд в пятницу", - информирует газета.

Ранее американские федеральные судебные власти решили взять под стражу П. Манафорта. Это было связано с тем, что суд пересмотрел решение о содержании П.Манафорта под домашним арестом в ожидании слушаний по его делу.

Судья, приказавшая взять под стражу П.Манафорта, заявила, что бывший сотрудник штаба Д.Трампа, находясь под домашним арестом, "злоупотреблял доверием".

П.Манафорта обвиняют в отмывании средств при работе лоббистом на украинскую "Партию регионов", а также в укрывательстве от уплаты налогов.

С учетом новой информации о попытках давления на свидетелей по делу сторона обвинения настаивала на изменении меры пресечения.

Спецпрокурор Р.Мюллер проводит в США расследование предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, а также возможных связей предвыборного штаба президента США Д.Трампа с Россией. Москва отвергает все обвинения.

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