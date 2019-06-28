Этот контент был опубликован 28 июня 2019 г. 21:25

Вашингтон. 28 июня. ИНТЕРФАКС - Суд в США приговорил Алекса Филдса-младшего к пожизненному заключению по обвинению в убийстве Хизер Хейер в результате наезда на автомобиле на толпу в 2017 году в Шарлоттсвилле (штат Вирджиния), передает в пятницу агентство Associated Press.

По его данным, перед вынесением приговора обвиняемый принес извинения.

В августе 2017 года в Шарлоттсвилле Хизер Хейер погибла, еще 19 человек пострадали после того, как автомобиль въехал в толпу протестующих против митинга ультраправых, которые собрались в Шарлоттсвилле из-за намерений властей демонтировать памятник одному из героев Конфедерации - генералу Роберту Эдварду Ли.

Водитель автомобиля - Алекс Филдс-младший, придерживающийся неонацистских взглядов, - скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан. Ему были предъявлены обвинения в убийстве.

1кю ар

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