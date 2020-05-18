Этот контент был опубликован 18 мая 2020 г. 17:51

Вашингтон. 18 мая. ИНТЕРФАКС - Министр здравоохранения США Алекс Азар возложил на Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) ответственность за большое количество жертв во время пандемии коронавируса, сообщают американские СМИ.

"Мы должны быть честны по поводу того, почему эта вспышка (коронавируса - ИФ) вышла из-под контроля. Эта организация оказалась неспособна получить информацию, которая была нужна миру, и эта неспособность обернулась многими жертвами", - сказал Азар в ходе выступления на сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения.

Он отметил, что ВОЗ "не смогла выполнить свою основную миссию, которая заключается в распространении информации и транспарентности".

При этом, не называя никакую страну конкретно, министр указал, что "как минимум одна страна-член организации выставила на посмешище обязательства относительно транспарентности". В прошлом, США такую критику неоднократно адресовали Китаю.

В апреле президент США Дональд Трамп заявил, что его администрация временно прекращает финансировать Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ), пока в Вашингтоне изучают то, как ВОЗ реагировала на кризис с пандемией коронавируса COVID-19. В частности, президент США называл эту организацию "прокитайской".

По его мнению, в ВОЗ долгое время занимали позицию, которая была выгодна Пекину, и потому поздно предупредили мировое сообщество о том, насколько серьезна угроза COVID-19.

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