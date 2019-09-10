Этот контент был опубликован 10 сентября 2019 г. 19:06

Вашингтон/Берлин. 10 сентября. ИНТЕРФАКС - В США считают, что за громким убийством гражданина Грузии в Берлине стоят российские власти, пишет во вторник издание The Wall Street Journal со ссылкой на неназванного представителя американских властей.

"США считают, что за эту расправу ответственна Россия", - цитирует издание чиновника. При этом он отказался уточнить, кто конкретно в России, по его мнению, мог бы быть вовлечен в это дело. Фальшивый паспорт мог быть предоставлен подозреваемому в убийстве "только российскими властями", уверен он.

Гражданин Грузии Зелимхан Хангошвили был убит в Берлине 23 августа около полудня в центральном городском районе неподалеку от правительственного квартала Малый Тиргартен по дороге в мечеть. Подозреваемый - предположительно, гражданин России - дважды выстрелил в жертву, Хангошвили скончался на месте.

Немецкие СМИ сообщают, что убитый гражданин Грузии был родом из Чечни, а задержанный подозреваемый - россиянином. Посольство РФ сообщало ранее, что задержанному была оказана "консульская помощь", однако гражданство мужчины до сих пор проверяется.

Официальный Берлин не спешит с выводами и не комментирует наличие или отсутствие политической составляющей в деле об убийстве. "Это предстоит выяснить следствию", - заявил журналистам представитель правительства Германии Штеффен Зайберт 4 сентября. По его словам, комментария на эту тему он "дать не может", так как дело находится в ведении федеральной земли Берлин.

Также официально не подтверждены сообщения СМИ о личности подозреваемого и о его якобы фальшивых документах.

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