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Этот контент был опубликован 11 июля 2018 г. 3:47 11.07.2018 - 03:47

Вашингтон. 11 июля. ИНТЕРФАКС - Иран использует свои посольства в качестве дипломатического прикрытия для организации терактов, утверждает высокопоставленный представитель Госдепартамента США.

"Мы направились в Саудовскую Аравию (на консультации-ИФ), чтобы скоординировать оказание еще большего давления на Иран. Мы обсудили новые пути лишения режима доходов, которые он использует для терроризирования своих людей и других стран. Мы обсудили, как Иран использует свои посольства для прикрытия в рамках подготовки террористических атак", - сказал он журналистам.

По словам представителя Госдепа, "наиболее свежим примером стал заговор, который вскрыли бельгийцы".

"Участником попытки бомбовой атаки против съезда лидеров иранской оппозиции в Париже был иранский дипломат из посольства в Австрии", - сообщил он.

Он подчеркнул, что США "призывают все страны внимательно изучить, чем занимаются дипломаты в иранских посольствах, чтобы обеспечить собственную безопасность".

"Если Иран может спланировать бомбовую атаку в Париже, он может спланировать атаки в любой точке мира, и мы призываем все страны проявлять бдительность в отношении Ирана, который использует свои посольства как дипломатическое прикрытие в рамках подготовки терактов", - заявил он.

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