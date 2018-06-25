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Этот контент был опубликован 25 июня 2018 г. 19:36 25.06.2018 - 19:36

Нью-Йорк (ООН). 25 июня. ИНТЕРФАКС - Новые лидеры смогут решить конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке, считают в Вашингтоне.

"На Ближнем Востоке нужны новые лидеры (...) Именно они готовы пойти на компромиссы и заключать военные соглашения", - заявил заместитель постпреда США при ООН Джонатан Коэн, выступая в понедельник на заседании Совета Безопасности ООН по теме "Международный мир и безопасность: ситуация на Ближнем Востоке и в Северной Африке".

Заседание СБ ООН, в ходе которого члены впервые проводят комплексный обзор ситуации на Ближнем Востоке и в Северной Африке, проходит по председательством постоянного члена Совета - России.

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