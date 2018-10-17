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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 16:38 17.10.2018 - 16:38

Вашингтон. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Китай заинтересован в нормализации отношений с США, осложненных серьезным обострением в торговых связях, посредством военных контактов, считает помощник министра обороны США Рандалл Шрайвер, слова которого в среду приводят западные СМИ.

Р.Шрайвер заявил журналистам пула Пентагона США, что глава американского оборонного ведомства Джеймс Мэттис рассчитывает на встречу с министром обороны КНР Вэйем Фэнхэ в Сингапуре в четверг на саммите по региональной безопасности.

"Я думаю, тот факт, что Мэттис сейчас встречается с министром Вэйем, свидетельствует о том, что китайская сторона заинтересована в том, чтобы поддерживать дела в стабильном и нормальном состоянии, как и мы (заинтересованы - ИФ)", - сказал он журналистам, сопровождавшим американскую делегацию в поездке.

"Мы услышали в ходе нашего диалога, что китайская сторона заинтересована в том, чтобы военные отношения послужили стабилизатором (двусторонних - ИФ) взаимоотношений в целом", - добавил Р.Шрайвер.

Первоначально встреча Вэя Фэнхэ и Дж.Мэттиса была запланирована на прошлой неделе, она должна была состояться в Пекине, но сорвалась из-за китайской стороны, отмечают западные СМИ.

Также Р.Шрайвер подчеркнул важность поддержания контактов с китайскими военными.

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