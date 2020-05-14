Этот контент был опубликован 14 мая 2020 г. 21:33

Вашингтон. 14 мая. ИНТЕРФАКС - США провели уже 10 млн тестов на выявление коронавируса COVID-19, заявил в четверг президент США Дональд Трамп.

"В Америке провели 10-миллионный по счету тест - вчера днем. Мы сделали 10 млн тестов", - сказал он.

Президент упомянул, что до конца мая компания CVS Health развернет еще 1 тыс. станций тестирования.

Трамп объяснил, что в США зафиксировано больше всего случаев COVID-19 среди всех прочих стран мира, однако это объясняется масштабами тестирования в США. При этом он уточнил, что США делают больше тестов на коронавирус, чем все остальные страны мира вместе взятые, и что речь о цифрах, превышающих любые подобные показатели за всю историю.

Он заверил, что США располагают лучшими тестами, которых не существовало еще два месяца тому назад.

Рекордное количество заражений COVID-19 и случаев смерти среди инфицированных приходится на США. Там с начала вспышки коронавируса выявлено свыше 1,4 млн заразившихся COVID-19, более 85 тыс. инфицированных скончались.

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