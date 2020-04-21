Этот контент был опубликован 22 апреля 2020 г. 0:02

Вашингтон. 22 апреля. ИНТЕРФАКС - В США 20 штатов уже готовятся к перезапуску экономики после паузы, вызванной пандемией коронавируса, заявил в ночь на среду президент США Дональд Трамп.

"С тех пор, как мы заявили об "открытии экономики" США, как мы это называем... 20 штатов США, представляющих 40% американского населения, что они либо уже планируют перезапуск, либо находятся на фазе планирования безопасного перезапуска экономики в самом ближайшем будущем", - заявил Трамп в ходе пресс-конференции в Белом доме.

Он отметил, что "штаты движутся к этому быстро и сделают это безопасно".

"Они хотят вернуться к работе, и страна хочет вернуться к работе", - добавил президент США.

1эф во бм

Neuer Inhalt Horizontal Line

Teaser Instagram Присоединяйтесь к нам в Инстаграме!