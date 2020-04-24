Этот контент был опубликован 24 апреля 2020 г. 8:33

Гонконг. 24 апреля. ИНТЕРФАКС - Ни одного летального исхода вследствие осложнений, вызванных заражением коронавирусом, не зафиксировано в Таиланде в пятницу, сообщил журналистам представитель правительственного Центра по ситуации с COVID Тависин Висануйотхин.

В то же время, по его словам, выявлено 15 новых случаев заражения, таким образом, общее количество пациентов с COVID-19 в Таиланде достигло показателя в 2854, 50 человек скончались.

Почти 3 тыс. пациентов с COVID-19 вылечились и выписаны из больниц.

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