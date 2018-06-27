В Таиланде из-за ливней затруднена работа спасателей по поиску детей, пропавших в пещере
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Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Сильные дожди затрудняют поисково-спасательные работы в районе пещеры в горном парке в провинции Чианграй, где несколько дней назад пропала юниорская футбольная команда, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.
Группа из 12 мальчиков и их тренер около четырех дней назад отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.
Спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры. Однако, по словам спасателей, из-за продолжающихся ливней уровень воды все равно продолжает подниматься, что затрудняет проведение работ.
Ранее представители местных властей сообщали, что сохраняют надежды на спасение детей и их тренера.
Сезон дождей приходится в Таиланде на период с июня по октябрь.
1вл ар
Интерфакс