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Этот контент был опубликован 27 июня 2018 г. 9:45 27.06.2018 - 09:45

Гонконг. 27 июня. ИНТЕРФАКС - Сильные дожди затрудняют поисково-спасательные работы в районе пещеры в горном парке в провинции Чианграй, где несколько дней назад пропала юниорская футбольная команда, сообщает в среду агентство Ассошиэйтед Пресс.

Группа из 12 мальчиков и их тренер около четырех дней назад отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в пещеру оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Спасатели используют шланги и насосы, чтобы откачать воду из пещеры. Однако, по словам спасателей, из-за продолжающихся ливней уровень воды все равно продолжает подниматься, что затрудняет проведение работ.

Ранее представители местных властей сообщали, что сохраняют надежды на спасение детей и их тренера.

Сезон дождей приходится в Таиланде на период с июня по октябрь.

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