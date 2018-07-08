В Таиланде продолжаются поиски 14 человек после крушения судна у берегов Пхукета
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Гонконг. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Таиландские спасатели ищут 14 человек, пропавших без вести после крушения судна "Феникс" у берегов острова Пхукет, большинство из них граждане Китая, сообщает газета "Бангкок пост".
В воскресенье спасатели обнаружили еще одно тело на борту затонувшего судна, что увеличило число погибших до 42 человек. Всего на борту находилось 105 человек, 49 из них были спасены.
В воскресенье к таиландским дайверам, ищущим пропавших без вести, присоединились коллеги из Китая.
Власти Таиланда намерены поднять судно "Феникс" на поверхность, отмечает газета.
5 июля судно "Феникс", несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, отправилось в рейс и попало в сильный шторм, позже оно перевернулось.
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Интерфакс