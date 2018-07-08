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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 12:28 08.07.2018 - 12:28

Гонконг. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Таиландские спасатели ищут 14 человек, пропавших без вести после крушения судна "Феникс" у берегов острова Пхукет, большинство из них граждане Китая, сообщает газета "Бангкок пост".

В воскресенье спасатели обнаружили еще одно тело на борту затонувшего судна, что увеличило число погибших до 42 человек. Всего на борту находилось 105 человек, 49 из них были спасены.

В воскресенье к таиландским дайверам, ищущим пропавших без вести, присоединились коллеги из Китая.

Власти Таиланда намерены поднять судно "Феникс" на поверхность, отмечает газета.

5 июля судно "Феникс", несмотря на предупреждения о плохих погодных условиях, отправилось в рейс и попало в сильный шторм, позже оно перевернулось.

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