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Этот контент был опубликован 10 июля 2018 г. 11:50 10.07.2018 - 11:50

Лондон. 10 июля. ИНТЕРФАКС - На третий день операции по вызволению школьников и их тренера, заблокированных в пещере на севере Таиланда, спасатели вывели на поверхность еще двух подростков, сообщает во вторник газета "Гардиан".

После того, как мальчиков подняли наверх, их сразу же отправили на машине скорой помощи в больницу.

Таким образом, к данному моменту за три дня спасательной операции удалось эвакуировать уже десять человек. Еще двое подростков из детской футбольной команды и их тренер пока остаются в пещере.

Ожидается, что эвакуация людей, остающихся в пещере с 23 июня, завершится полностью во вторник.

В воскресенье международной команде пловцов удалось вывести из пещеры группу из четырех подростков. Накануне еще четыре ребенка были успешно эвакуированы.

Местные медики отмечают, что всем спасенным детям для полной реабилитации придется провести в больнице около семи дней.

1вл аю

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