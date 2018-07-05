Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Этот контент был опубликован 5 июля 2018 г. 19:17 05.07.2018 - 19:17

Москва/Бангкок. 5 июля. ИНТЕРФАКС - Два гражданина РФ, которые попали в аварию, катаясь на водном мотоцикле в шторм, спасены на острове Пхукет в Таиланде, сообщает местное издание "Пхукет ньюс".

"Сразу несколько кораблекрушений произошло вечером в четверг у берегов острова Пхукет в Таиланде из-за шторма и сильного ветра.

Затонуло судно "Феникс", на борту которого находились 93 пассажира и 12 гидов. Перевернулось судно "Тай тунайт", на котором путешествовали 39 туристов. По предварительным данным, пассажирами двух судов были китайские туристы. Кроме того, перевернулся водный мотоцикл, на борту которого находились двое граждан России. Всего из-за трёх инцидентов в море оказались 138 человек", - пишет издание.

Власти региона сообщили, что 89 человек спасены, из них 48 госпитализированы. Один находится в критическом состоянии и девять в стабильном. Судьба ещё 49 пассажиров неизвестна.

Двое россиян также спасены и находятся в безопасности.

Поиски выживших продолжаются. Власти региона запретили судам покидать порты в ночное время из-за шторма.

1ту ап вш

Neuer Inhalt Horizontal Line