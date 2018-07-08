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Этот контент был опубликован 8 июля 2018 г. 14:48 08.07.2018 - 14:48

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Лондон. 8 июля. ИНТЕРФАКС - Спасатели вывели на поверхность двух из 12 мальчиков, заблокированных в пещере в таиландской провинции Чианграй, сообщает в воскресенье телеканал "Скай ньюз" со ссылкой на местные власти.

"Два мальчика вышли", - заявил глава подразделения Минздрава провинции Тоссатеп Бунтонг.

Сначала мальчиков поместили в полевой госпиталь вблизи пещеры, позднее, по данным телеканала, вертолетом направили в больницу города Чианграй.

Источники телеканала сообщают, что к выходу из пещеры готовятся еще два мальчика.

В то же время, телеканал Си-эн-эн со ссылкой на источники сообщает, что из пещеры вышли как минимум трое подростков.

Ранее в воскресенье в районе пещеры на севере Таиланда началась спасательная операция. Ожидалось, что первых детей из пещеры эвакуируют к 21:00 по местному времени (17:00 мск). Местные власти сообщали, что спасательная операция может занять несколько дней.

Группа из 12 человек, возрастом от 11 до 16 лет, и их тренер в субботу, 23 июня, отправились после тренировки в горный парк, где решили посетить пещеру. Однако из-за ливней вход в нее оказался затоплен, и юные футболисты вместе с тренером оказались заблокированы в ней.

Мальчиков и тренера обнаружили примерно в пяти километрах от входа в пещеру через 10 дней после того, как они туда попали.

После того, как мальчиков обнаружили, спасатели продолжительное время разрабатывали план их спасения, так как часть пещер, через которые школьники должны были выбраться на поверхность, была затоплена. К спасению подростков привлекли иностранных дайверов и представителей ВМС Таиланда.

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