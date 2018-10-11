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Этот контент был опубликован 11 октября 2018 г. 14:06 11.10.2018 - 14:06

Лондон. 11 октября. ИНТЕРФАКС - Танзанийского бизнесмена Мохаммеда Дьюджи в четверг похитили в крупнейшем городе Танзании Дар-эс-Саламе, сообщают западные СМИ.

По данным телеканала Би-би-си, на бизнесмена напали несколько человек, когда он шел на тренировку в спортивный зал, расположенный в одном из престижных отелей города.

Причина похищения неизвестна, отмечает телеканал. Полиция задержала трех человек, двое из которых могут быть иностранными гражданами, по подозрению в причастности к похищению.

Издание Forbes называет 43-летнего М.Дьюджи самым молодым миллиардером Африки и единственным миллиардером в Танзании. Его состояние оценивается в $1,5 млрд. Он является гендиректором компании METL Group, основанной его отцом в 1970-х годах. METL работает в сфере торговли, телекоммуникаций, финансовых услуг, энергетики, логистики и на других направлениях, отмечает Forbes.

С 2005 по 2015 годы М.Дьюджи был членом парламента от правящей партии Танзании "Чама Ча Мапиндузи".

В 2016 году М.Дьюджи присоединился к так называемой "Клятве дарения", пообещав пожертвовать не менее половины своего состояния на благотворительность.

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