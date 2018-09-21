Внешний контент

Автором данного контента является третья сторона. Мы не можем гарантировать наличия опций для пользователей с ограниченными возможностями.

Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании достигло 79 человек, сообщают в пятницу местные СМИ.

Паром потерпел крушение накануне, на его борту находились более 100 пассажиров, 37 из которых удалось спасти. Поиски выживших продолжаются.

О причинах крушения парома пока не сообщается.

1бф ар

Neuer Inhalt

Horizontal Line

swissinfo.ch

Тизер

swissinfo.ch in russian

subscription form

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта










Интерфакс