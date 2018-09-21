В Танзании при крушении парома на озере Виктория погибли около 80 человек
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Лондон. 21 сентября. ИНТЕРФАКС - Число жертв крушения парома на озере Виктория в Танзании достигло 79 человек, сообщают в пятницу местные СМИ.
Паром потерпел крушение накануне, на его борту находились более 100 пассажиров, 37 из которых удалось спасти. Поиски выживших продолжаются.
О причинах крушения парома пока не сообщается.
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Интерфакс