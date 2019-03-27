Этот контент был опубликован 27 марта 2019 г. 4:09

Тбилиси. 27 марта. ИНТЕРФАКС - Члены Военного комитета НАТО во главе с его председателем маршалом авиации Великобритании сэром Стюартом Пичем 27-28 марта посетят с визитом Грузию.

Как сообщает пресс-служба министерства обороны Грузии, в рамках визита состоится заседание Военного комитета НАТО.

По информации пресс-службы, в ходе заседания члены Военного комитета ознакомятся с ситуацией в регионе, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, а также обсудят обстановку в регионе Черного моря.

В сообщении говорится, что в рамках визита члены Военного комитета НАТО ознакомятся с ходом осуществления Существенного пакета НАТО-Грузии (SNGP), проводимых в Грузии реформ в сфере обороны, а также с успехами грузинской стороны с точки зрения участия в операциях и учениях НАТО.

SNGP - это комплекс мер и инициатив, направленных на укрепление обороноспособности Грузии и развитие более тесного сотрудничества в области безопасности и совместимости с членами Североатлантического альянса.

Также сообщается, что 28 марта члены Военного комитета НАТО посетят военную базу в Вазиани (недалеко от Тбилиси), где расположен созданный при поддержке США Центр боевой подготовки (CTC). В центре высокопоставленные представители альянса ознакомятся с совместной с США программой GDRP(Программа готовности обороны Грузии), которая подразумевает подготовку и оснащение по натовским стандартам в течение трех лет девяти маневренных батальонов Сил обороны Грузии. Программа стартовала в мае прошлого года. Подготовка военнослужащих осуществляется при участии военных инструкторов США.

В этот же день, как сообщает пресс-служба, члены Военного комитета НАТО посетят действующий в Грузии совместный с НАТО тренировочный и оценочный центр (JTEC), где с 18 марта проходят командно-штабные учения NATO-GEO EXERCISE 2019, участие в которых принимают около 350 военнослужащих из 24 стран-членов НАТО и партнеров альянса. Учения завершатся 29 марта.

пч

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