Этот контент был опубликован 4 сентября 2019 г. 10:44

Дубай. 4 сентября. ИНТЕРФАКС - Министр связи и информационных технологий Ирана Мохаммад Джавад Азари Джахроми раскритиковал санкции США против иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

"Вселенная и светлое будущее принадлежат всем, а не только некоторым", - написал министр в своем аккаунте в Twitter.

К записи он прикрепил картинку, изображающую Вселенную и множество входящих в нее галактик. "Я даже не могу определить местоположение США на этой картинке, что уж говорить о санкциях в космосе", - прокомментировал Джахроми.

Он также призвал президента США Дональда Трампа "перестать имитировать Таноса", который является популярным негативным персонажем вселенной комиксов Marvel.

Накануне министерство финансов США объявило о добавлении в санкционные списки трех иранских структур, занимающихся исследованиями космического пространства.

В список включены Иранское космическое агентство, иранский Центр космических исследований и Институт аэрокосмических исследований.

Глава госдепа США Майк Помпео, комментируя введение этих санкций, напомнил о недавнем взрыве ракеты на стартовой площадке в иранском космическом центре имени имама Хомейни в Семнане, который произошел в прошлый четверг.

"Это первый раз, когда США вводят санкции против иранского агентства гражданской космонавтики за (его роль - ИФ) в развитии программы баллистических ракет", - говорится в заявлении Помпео.

Он подчеркнул, что США не позволят Ирану использовать космическую программу в качестве прикрытия для развития технологий баллистических ракет.

Ранее в Тегеране неоднократно заявляли, что не намерены вести переговоры о своей ракетной программе.

Ожидается, что позже в среду Иран может объявить об очередном - третьем - этапе сокращения объема исполняемых им обязательств, предусмотренных Совместным всеобъемлющим планом действий по иранской ядерной программе.

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