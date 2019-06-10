Этот контент был опубликован 10 июня 2019 г. 11:20

***В понедельник Иран представил новую собственную систему ПВО

(обновленная версия сообщения от 09:37 мск, добавлены подробности)

Дубай. 10 июня. ИНТЕРФАКС - Иран заявляет, что не запрашивал у Москвы покупку зенитно-ракетных систем (ЗРС) С-400, сообщает агентство Bloomberg.

"К настоящему времени мы не чувствуем никакой потребности в этой системе", - заявил официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави, объясняя, по какой причине Тегеран не просил Москву продать ему С-400.

"Наши собственные специалисты разработали системы, сравнимые с этими", - добавил он.

В понедельник в Иране представили новую собственную систему ПВО под названием "Хордад-15", способные запускать ракеты "Сайад-3", сообщают иранские СМИ. Министр обороны Ирана бригадный генерал Амир Хатами сообщил, что системы способны отслеживать различные цели, в том числе военные самолеты и беспилотники на расстоянии до 150 км.

Россия ранее в 2016 году поставляла в Иран зенитно-ракетные комплексы С-300.

В конце мая этого года агентство сообщило, что Россия отказала Ирану в поставках С-400. По данным агентства, такое решение было связано с обеспокоенностью тем, что оно спровоцирует еще большую напряженность на Ближнем Востоке. Тогда информированный источник сообщал "Интерфаксу", что Россия не получала от Ирана заявку на покупку ЗРС С-400 "Триумф".

ЗРС дальнего действия С-400 "Триумф" (АО "Концерн ВКО "Алмаз-Антей") предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия. Система способна на дальности до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на дальности до 60 км - баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

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