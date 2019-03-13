Этот контент был опубликован 13 марта 2019 г. 9:37

Дубай. 13 марта. ИНТЕРФАКС - Секретарь Высшего совета безопасности Ирана Али Шамхани в среду предупредил, что Тегерану придется пересмотреть оборонную стратегию из-за подозрительной активности ряда стран региона в атомной сфере.

"Некоторые страны региона тратят свои нефтедоллары на подозрительные ядерные проекты, которые могут угрожать безопасности мира", - приводят иранские СМИ слова А.Шамхани.

"Новые угрозы, подобные этой, вынудят нас пересмотреть нашу стратегию, основываясь на характере и географии новых угроз, а также спрогнозировать (новые - ИФ) потребности нашей страны и ее вооруженных сил", - отметил он.

В феврале возглавляемый демократами комитет по надзору и правительственной реформе Палаты представителей США приступил к расследованию имевшихся у Белого дома масштабных планов строительства АЭС в Саудовской Аравии. При этом в Конгрессе были обеспокоены "попытками в Белом доме поспешить с передачей крайне важных ядерных технологий Саудовской Аравии - с возможным нарушением Закона об атомной энергии, и без изучения вопроса Конгрессом, как того требует закон".

1аю ар

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