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Этот контент был опубликован 20 июня 2018 г. 17:53 20.06.2018 - 17:53

Дубай. 20 июня. ИНТЕРФАКС - Советник верховного лидера Ирана по международным делам Али Акбар Велаяти отверг возможность переговоров с Вашингтоном с целью спасения иранской ядерной сделки.

"Вести переговоры с человеком, который не соблюдает ни одно международное соглашение и даже не выполняет обещаний, данных союзникам, означало бы ни что иное как капитуляцию перед Соединенными Штатами", - заявил в среду А.А.Велаяти, которого цитируют иранские СМИ.

Советник верховного лидера отреагировал на письмо, направленное недавно группой иранских политических и общественных деятелей руководству Ирана с призывом вступить в прямые переговоры с властями США, чтобы урегулировать ситуацию вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по урегулированию иранской ядерной проблемы после выхода из него Соединенных Штатов.

Авторы письма призвали также власти Ирана не упустить важный шанс.

СВПД был одобрен в июле 2015 года "шестеркой" международных посредников (пять постоянных членов СБ ООН и Германия - ИФ) и Ираном. Весной этого года президент Дональд Трамп объявил о выходе США из сделки и восстановлении жестких односторонних санкций в отношении Ирана.

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