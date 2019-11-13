Этот контент был опубликован 13 ноября 2019 г. 13:28

Дубай. 13 ноября. ИНТЕРФАКС - Занятия в детских садах и школах отменены в среду в иранской столице из-за опасного для здоровья уровня загрязнения воздуха, сообщают местные СМИ.

Помимо Тегерана, ограничения распространяются на округа Гарчак, Пишва и Варамин, расположенные к югу от столицы.

В некоторых районах показатель загрязнения воздуха в несколько раз превышает допустимую норму.

Детям, беременным женщинам, пожилым людям рекомендовано не выходить на улицу.

Густой смог окутал Тегеран и его пригороды со вторника.

Тегеран входит в список городов с самыми худшими показателями загрязнения воздуха в мире. Ежегодно около 30 тыс. человек умирают в Иране из-за заболеваний, вызванных высоким уровнем загрязнения воздуха.

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