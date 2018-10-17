В Тегеране назвали актом мести санкции США, нацеленные на иранское ополчение "Басидж"

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Этот контент был опубликован 17 октября 2018 г. 13:50 17.10.2018 - 13:50

Дубай. 17 октября. ИНТЕРФАКС - Иранские власти расценивают введение Вашингтоном санкций, нацеленных на источники финансирования иранского народного ополчения "Басидж", являющегося подразделением Корпуса стражей исламской революции, как акт мести со стороны администрации США, сообщили в среду журналистам в МИД Ирана. "Новые американские санкции являются очевидным оскорблением международных правовых механизмов и являются результатом слепой мстительности американского правительства в отношении иранского народа", - заявил официальный представитель внешнеполитического ведомства Бахрам Гасеми. Накануне США ввели санкции в отношении 20 иранских компаний и банков, связанных, по мнению Минфина США, с финансированием народного ополчения "Басидж". 1бф ар Neuer Inhalt Horizontal Line swissinfo.ch Тизер subscription form Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта Подпишитесь на наш бюллетень новостей и получайте регулярно на свой электронный адрес самые интересные статьи нашего сайта

Интерфакс